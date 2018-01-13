Вертолет с нефтяниками рухнул в Аравийское море

Вертолет, перевозивший нефтяников, рухнул в Аравийском море. В результате аварии погибли пять человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Информацию об инциденте предоставили в ВМС страны.

Инцидент произошел утром 13 января. Помимо двух пилотов, в вертолете находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море. Вскоре после вылета связь с экипажем вертолета оборвалась. Спустя несколько часов, примерно в 50 километрах от Мумбаи, спасатели обнаружили в воде обломки вертолета.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие три вертолета, самолет и три корабля. Причины трагедии пока неизвестны.

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