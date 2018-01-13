Видео, как оттаивают вмерзшие в лед аллигаторы

Аллигаторы из американского парка Shallotte River Swamp, которые с приходом холодов вмерзли в пруд, начали оттаивать и приходить в себя. В этом им помогают сотрудники заповедника.

В начале января в Северной Каролине температура воздуха опустилась ниже нуля, из-за чего водоемы замерзли вместе с аллигаторами. Спячка аллигаторов - нормальное явление, своеобразный способ выживания при низких температурах. Рептилии могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ.

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