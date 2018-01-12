Российский писатель Захар Прилепин, находящийся в самопровозглашенной Донецкой народной республике, рассказал о неприязни украинских военных к членам экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной в России.

По словам Прилепина, в Донбассе "правосеки" отбирают оружие у военнослужащих украинской армии, захватывают деревни, устраивают обстрелы. Но наказывают после этого солдат ВСУ. Из-за этого неприязнь ВСУ к "разнообразным правосекам" колоссальна", - рассказал писатель в эфире телеканала "Россия 1". Как он рассказал, снайперы из ДНР "с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же правосеков".

Писатель пояснил, что украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов "Правого сектора" в Донбассе и ликвидируют их.

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