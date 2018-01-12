Итальянцы больше не будут делиться фотографиями своих детей
12 января 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Италии родителям запретили публиковать в Интернете снимки несовершеннолетних детей без их предварительного согласия. Нарушившие закон должны будут заплатить огромный штраф.
Отыне если родители нарушат запрет и выложат в соцсетях фотографии ребенка, которые его не устраивают, то семье придется не только немедленно удалить публикации, но и заплатить штраф в размере 10 тыс. евро.
Римский суд принял такое решение после истории 16-летнего мальчика, который пожаловался на собственную мать. Женщина постоянно делилась с подписчиками в Интернете фотографиями сына без его разрешения.
Среди итальянцев нашлось немало сторонников инициативы, но есть и те, кто считает закон чересчур суровым.