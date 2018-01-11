Главу якудза удалось задержать благодаря вирусному фото в соцсети

Глава якудзы, подозреваемый в убийстве, был арестован из-за вирусного сообщения в тайских социальных сетях. 74-летний Синэхару Сираи является высшим членом Ямагучи-гуми, крупнейшей в Японии организацией якудза. Его разыскивают международные правоохранительные организации с 2003 года.

Но фото мужчина с многочисленными татуировками играет в настольные игры во дворе. Необычные татуировки и привлекли внимание пользователей интернета. Фото моментально распространилось в сети, его препостили более 14 000 раз. Такими образом Интерполу и удалось опознать главаря мафии и задержать его, пишет Газета.ру.