В США опрос показал: Опра Уинфри популярнее Дональда Трампа

Знаменитая телеведущая Опра Уинфри в США популярнее, чем президент Дональд Трамп. Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После выступления телезвезды несколько американских СМИ написали, что Опра Уинфри может принять участие в выборах президента США в 2020 году.

Комментируя информацию СМИ, Трамп выразил уверенность, что выиграет у Уинфри. Но в то же время глава Белого дома усомнился, что телеведущая примет участвие в выборах.

Опрос 1 тысячи американцев, заявивших, что будут голосовать в 2020 году, проводился команией Rasmussen Reports 8-9 января, - сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% — за Трампа. Еще 14% не определились с выбором. Телеведущую поддерживают 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей, а Трампа — 66% республиканцев, 12% демократов и 38% независимых.