В Австрии осквернен памятник советским воинам

На площади Шварценбергплац в Вене был осквернен памятник советским воинам. Данную информацию в среду, 10 января, предоставил пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

На своей страничке в социальной сети Facebook дипломат подчеркнул, что инцидент, вероятно, произошел минувшей ночью. Уточняется, что памятник, на котором написаны имена погибших российских солдат, неизвестные вандалы облили густой черной краской.

Предполагается, что в ближайшее время посольство опубликует официальный комментарий по данному случаю. В австрийское Министерство иностранных дел уже направлена нота протеста.