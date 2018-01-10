Почему великие державы мира покоряют Луну?

И на много других "космических" почему ответил в интервью на канале Yuotube экс-главный конструктор РККА "Энергия", член-корреспондент РАН, доктор наук Виталий Лопота.



Луна - это уникальный объект отработки космических технологий для колонизации планет Солнечной системы, считает Лопота. Дальше Солнечной системы мы вряд ли сможем улететь при нынешнем двигателестроении. Но Луна - это полигон испытаний ракетно-космической техники.



По словам Лопоты, в Советском Союзе и России были заморожены испытания крылатых космических аппаратов многоразового использования "Буран", "Бор" в силу их веса порядка 100 тонн и возможности поднять в Космос груз в 20 тонн. Другими словами, для доставки 20 тонн груза в Космос нужно оплатить подъём 120 тонной махины. В этом плане российские разработчики пошли по более эффективному пути. Но для спецзадач, по мнению Лопоты, крылатые космические аппараты многоразового использования были бы незаменимы, например, для обеспечения безопасности. Не зря, оказывается американский корабль «Dream Chaser» фирмы Sierra Nevada Corporation был создан на базе приобретённой в России документации.



Ранее на том же канала Yuotube размещено интервью о причинах интереса государств мира к Арктике.



