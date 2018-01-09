Где президент Украины Порошенко с семьей провел новогодние каникулы
Мальдивы
9 января 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украина Петр Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах. На частном острове. Порошенко отдыхал с семьей. Сутки отдыха от этом острове стоят 25 тысяч долларов.
Украинский президент любит отдых на Мальдивах. О том, что семейство Порошенко нежилось на экзотическом острове, узнал адвокат Андрей Смирнов.
"Позвонил знакомый, сообщил, что президент воюющей страны Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей. Поздравления, фейерверки, Слава Украине!", - рассказал Смирнов. Порошенко не впервой посетил Мальдивы. В мае 2016 года он так же отдыхал на Мальдивах всем семейством: с сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками, а через несколько месяцев, в сентябре он отмечал на островах свой день рождения, пишет "МК".
Минувшим летом Порошенко засветился на европейском курорте, в Испании.