Министр обороны и глава МИД Польши отправлены в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий произвел 9 января кадровые изменения в правительстве страны. Глава польского правительства отправил в отставку министра национальной обороны страны Антония Мачеревича и министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Главой Минобороны Польши назначен Мариуш Блащак, занимавший должность министра внутренних дел и администрации Польши с ноября 2015 года, передает TVN24.

Антоний Мачеревич занимал пост главы Миноброны Польши с 2015 года. Этот польский чиновник известен своими антироссийскими высказываниями. Мачеревич неоднократно возлагал на Россию вину за авиакатастрофу под Смоленском, жертвами которой стали высокопоставленные польские чиновники и президент Лех Качиньский. Мачеревич высказывал предположения, что крупнейшей битвой Второй мировой войны было Варшавское восстание, а Польша способна справиться с российской армией силами одного батальона, - сообщается "ТВ Звезда".

Новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак также неоднократно выступал против программы приграничного сотрудничества "Польша – Россия 2014–2020", подразумевающую благоустройство приграничных земель, строительство инфраструктуры и модернизацию пограничных переходов.