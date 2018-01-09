Названа настоящая причина бунта «Грузинского легиона» против командиров ВСУ

Настоящей причиной конфликта «Грузинского легиона» с командованием 54-й бригады Вооруженных сил Украины стал финансовый спор. Об этом заявил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, грузинские наемники приехали в Донбасс для того, чтобы заработать на контрабанде и грабежах. Это не понравилась бойцам украинских добровольческих батальонов, которые увидели в «легионерах» конкурентов.

Командиры 54-й бригады в данном споре встали на сторону соотечественников, отметил Эдуард Басурин. Столкнувшись с таким отношением к себе, бойцы «Грузинского легиона» взбунтовались против офицеров, процитировала представителя ополчения ДНР «Русская весна».

Ранее сообщалось, что подразделение наемников объявило о выходе из состава бригады. Свое решение они объяснили крупными потерями.