Названа настоящая причина бунта «Грузинского легиона» против командиров ВСУ
9 января 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Настоящей причиной конфликта «Грузинского легиона» с командованием 54-й бригады Вооруженных сил Украины стал финансовый спор. Об этом заявил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По словам Басурина, грузинские наемники приехали в Донбасс для того, чтобы заработать на контрабанде и грабежах. Это не понравилась бойцам украинских добровольческих батальонов, которые увидели в «легионерах» конкурентов.
Командиры 54-й бригады в данном споре встали на сторону соотечественников, отметил Эдуард Басурин. Столкнувшись с таким отношением к себе, бойцы «Грузинского легиона» взбунтовались против офицеров, процитировала представителя ополчения ДНР «Русская весна».
Ранее сообщалось, что подразделение наемников объявило о выходе из состава бригады. Свое решение они объяснили крупными потерями.