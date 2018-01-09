Японский астронавт заявил, что за три недели на МКС его рост увеличился на 9 см

Японский астронавт сделал важное заявление насчет результатов своего пребывания в космосе. Согласно последней информации, рост Норишиге Канаи за три недели жизни на МКС увеличился на 9 сантиметров.

Это выяснилось после медицинского обследования, в рамках которого специалисты измерили физические параметры астронавта. На своей страничке в социальной сети Twitter Канаи сообщил, что не рос так быстро со времен учебы в школе. Более того, теперь он опасается, что сиденье космического корабля "Союз" станет ему мало.

Отметим, что случаи, когда астронавты из-за отсутствия гравитации в космосе вытягивались на 1-2 сантиметра известны, однако на 9 сантиметров за столь короткий срок еще никто не вырастал.