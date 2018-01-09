Пользователей сети очаровали новые фотографии британской принцессы Шарлотты

В сети появились новые официальные фотографии маленькой британской принцессы Шарлотты. На днях дочка принца Уильяма и герцогини Кэтрин впервые отправилась в детский сад, а снимки были сделаны накануне.

Известно, что Шарлотта будет ходить в лондонское дошкольное учреждение под названием Willcocks Nursery School. Год пребывания принцессы в садике обойдется родителям в 15 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около миллиона рублей, передает портал teleprogramma.pro , ссылаясь на британское издание.

Пользователи сети умилились, увидев малышку в красном пальто, красных туфельках и такого же цвета бантике в волосах. Многие отметили, что девочка очень похожа на свою прабабушку – королеву Елизавету II.