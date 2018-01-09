Пользователей сети очаровали новые фотографии британской принцессы Шарлотты
9 января 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
9 января 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
//Общество
Умер академик, один из создателей «ядерного щита» России Евгений Аврорин
//В мире
Появившийся в Донбассе американский дрон уличили в слежке за территорией РФ
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//Хайтек
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