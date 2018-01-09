СМИ: секретный американский спутник бесследно исчез

В ночь на вторник, 9 января, в СМИ появилась информация о потере связи с секретным американским спутником. Согласно последним данным двух осведомленных чиновников, устройство пропало.

Как подчеркнул представитель компании SpaceX Джеймс Глисон, подобные миссии обычно не комментируются, однако сейчас можно сказать, что ракета Falcon 9 лишь номинально выполняет поставленную задачу, передает Wall Street Journal. Не исключено, что спутник в определенный момент по той или иной причине не отделился от второй ступени космического корабля и, вероятно, упал в море или просто сломался.

В США пока не рассматривают данный инцидент с точки зрения диверсии.