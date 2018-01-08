Клинцевич не исключает участия США в попытке атаковать базу Хмеймим

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в понедельник высказал предположение о попытке нападения на базу Хмеймим в Сирии. Политик не исключает, что к атаке могут быть причастны США.

По мнению Клинцевича, подобное нападение нельзя было подготовить без помощи спецслужб, а на территории Сирии таких специалистов просто так найти невозможно. Сенатор убежден, что в планировании нападения очевиден след экспертов, которые координировались Штатами, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 6 января удалось сорвать попытку боевиков атаковать российскую базу Хмеймим при помощи десятка ударных беспилотных летательных аппаратов.