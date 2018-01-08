Самая богатая женщина Китая за четыре дня заработала еще 2 млрд долларов

С начала 2018 года самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь стала богаче еще на 2 миллиарда долларов. Эта уникальная дама является владелицей контрольного пакета акций девелопера Country Garden Holdings.

Специалисты агентства Bloomberg подсчитали, что всего лишь за четыре дня состояние женщины увеличилось с 23,6 миллиардов до 25,6 миллиардов долларов, передает РБК.

Подчеркивается также, что в общем списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Ян Хуэйянь теперь занимает 31-е место. Отмечается также, что на первом месте по этому показателю оказался основатель компании Amazon Джефф Безос, который смог увеличить свое состояние на 4,71 миллиарда долларов, из которых 1,54 миллиарда он заработал только за последний день.

