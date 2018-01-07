Стал известен украинский план по развязыванию ядерной войны в Европе

На Украине разработали план по развязыванию ядерной войны в Европе. Соответствующей информацией с журналистами поделился израильский наемник Цви Ариэли, воюющий на стороне Киева в Донбассе.

По словам Ариэли, данный план подготовил один из патриотично настроенных интернет-публицистов. Он предложил украинским военным найти хакеров, которые смогли бы взломать компьютерные системы оборонных ведомств Франции и Великобритании и направить их ракеты на Россию. Результатом этих действий должна стать ядерная война между РФ и западными странами. Блогер считает, что такой вариант развития событий спасет Украину от «агрессии» со стороны Москвы, пишет «Русская весна».

Ранее украинские власти обвинили в подготовке масштабной диверсии на границе с РФ.