Трамп объявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил, что готов провести телефонные переговоры с лидером Северной Кореи. Об этом президент Соединенных Штатов сообщил в ходе беседы с представителями американской прессы.

По словам Трампа, он хотел бы поговорить с Ким Чен Ыном «прямо сейчас», потому что верит в возможность решения международных проблем дипломатическим путем. При этом глава Белого дома отметил, что руководство США не намерено отказываться от своей «очень твердой позиции» в отношении Пхеньяна, передает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп неоднократно угрожал применить против Северной Кореи военную силу, если она не откажется от своей ядерной программы. Ранее на этой неделе американский лидер заявил, что его ядерная кнопка «гораздо больше и мощнее» чем та, которой располагают власти КНДР.