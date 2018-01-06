Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Любимый миллионами литовский актер Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, якобы был завербован КГБ СССР в 1970 году из-за контактов с литовцами из-за рубежа и продолжал сотрудничество до 1974 года.

Банионис был завербован под именем «Бронос» и предоставлял КГБ информацию об американских литовцах. Таковы данные Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. По архивным данным, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка, передает ТАСС. Вероятной причиной этого называется тот факт, что Банионис был избран депутатом Верховного Совета ЛССР.

Эксперты отмечают, что эти сведения были получены из книги регистрации агентов. Пока неясно, как она попала в руки литовских инстанций, и подлинна ли информация в ней.