Воюющий на стороне Киева «Грузинский легион» объявил о своем выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном подразделением.

Причиной данного шага наемников стали крупные потери, которые они понесли в декабрьских боях с ополченцами народных республик Донбасса. Ответственность за случившееся «Грузинский легион» возложил на некомпетентное командование бригады.

Представители подразделения пообещали разоблачить офицеров, «действующих против государственных интересов Украины». Соответствующую информацию военные намерены обнародовать на пресс-конференции, пишет «Русская весна».