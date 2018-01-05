Украинский президент провозгласил энергетическую независимость от России

Украина благодаря содействию международных судебных инстанций «соскочила с газового крючка» России. Об этом заявил президент соседней страны Петр Порошенко.

Свое мнение по данному вопросу Порошенко высказал в своем микроблоге в социальной сети Twitter. Политик предрек, что 2018-й станет для Украины годом энергетической независимости.

В конце декабря в «Нафтогазе» заявили, что компания выиграла арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Дело рассматривалось в Стокгольмском суде. Порошенко, комментируя это решение, отметил, что оно является исторической победой Киева.