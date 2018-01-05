Американист рассказал о шансах Иванки Трамп стать президентом США

Чтобы стать президентом Соединенных Штатов, Иванке Трамп необходимо пройти длинный путь в политике. Такое мнение высказал американист, профессор российской Высшей школы экономики Александр Домрин.

В разговоре с RT эксперт заявил, что дочери действующего главы Белого дома недостает опыта. По словам Домрина, ей следует начать с места конгрессмена или сенатора, а уже потом думать про пост президента.

Также профессор отметил, что политическое будущее Иванки Трамп напрямую зависит от результатов работы ее отца. Если Дональд Трамп уйдет с должности президента с позором, карьера его дочери «накроется медным тазом», спрогнозировал Александр Домрин.

В настоящее время Иванка Трамп выполняет обязанности советника американского лидера. В СМИ неоднократно высказывались предположения о том, что в будущем она выставит свою кандидатуру на президентских выборах.