Россия в 2018 году может захватить прибалтийские республики. Об этом говорится в документе, подготовленном сотрудниками американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation.

Эксперты полагают, что Вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии, не обладающие танками и самолетами, не способны оказать эффективное сопротивление армии РФ и предотвратить захват территории этих стран. Специалисты посоветовали жителям Прибалтики уже сейчас готовиться к партизанской войне с российскими военными, пишет журнал The National Interest.

Ранее конфликт в Донбассе был назван войной между Россией и США. С соответствующим заявлением выступили в Верховной Раде Украины.