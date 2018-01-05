Грузинский суд огласил приговор Саакашвили

Михаил Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы. Соответствующий вердикт огласил суд в Тбилиси.

В ходе разбирательства было доказано, что Саакашвили злоупотребил должностными полномочиями в период своего нахождения на посту президента Грузии. В 2009 году глава государства помиловал четырех правоохранителей, отправленных за решетку за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии». Суд пришел к выводу, что делать этого Саакашвили права не имел, пишет RT.

Михаил Саакашвили, покинувший Грузию пять лет назад, в настоящее время проживает на Украине. Ранее сообщалось, что политик обвинил российские и украинские власти в сговоре против него.