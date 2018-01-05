Эксперты назвали атаковавшее российскую базу в Сирии оружие

Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из автоматического миномета «Василек». К такому выводу, изучив имеющиеся на данный момент сведения, пришли военные эксперты.

Калибр боеприпасов, которые используются при стрельбе из «Василька», составляет 82 миллиметра. По словам специалистов, которых процитировало издание «Вестник Мордовии», армия РФ не располагает средствами, позволяющими перехватить эти снаряды.

Сообщения о том, что авиабаза в сирийском Хмеймиме подверглась обстрелу, появились 3 января. Распространялась информация, что нападавшим удалось уничтожить семь самолетов. В министерстве обороны России заявили, что данные о потере техники действительности не соответствуют. При этом военное ведомство подтвердило факт обстрела, в результате которого погибли два человека.