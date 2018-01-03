Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о ядерной кнопке

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление главы КНДР Ким Чен Ына о том, что у него на столе теперь лежит ядерная кнопка. Трамп ответил, что и у него "тоже есть ядерная кнопка".

Американский президент подчеркнул, что его ядерная кнопка находится в рабочем состоянии и она гораздо больше и гораздо мощнее, чем у северокорейского лидера.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!", — написал Трамп в Twitter.

Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о своей ядерной кнопке и готовности нажать на нее при угрозе США.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала заявления Ким Чен Ына и Дональда Трампа: "Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьезную политику в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности".