Российский политик прокомментировал заявление США о созыве Совбеза ООН по Ирану

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности организации по Ирану.

Хейли сообщила, что США созовут СБ ООН по поводу протестов в Иране. В последним данных, в результате беспорядков, начавшихся 28 декабря из-за роста цен в стране, погибли 20 человек, в том числе силовики. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны США, Израиль и Саудовскую Аравию.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что враги Исламской Республики объединились с целью создать проблемы для иранских властей, - передает ТАСС.

Пушков высказался по поводу призыва американского политика созвать заседание СБ ООН по Ирану: "Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии - теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима". Сообщение сенатор опубликовал в Твиттер.