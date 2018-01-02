Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Игоря Додона

Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона. Решение о приостановлении полномочий действующего президента принято после того, как Додон дважды отклонил предложенные молдавским премьером кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров.

Отказ президента суд приравнял к его "неспособности исполнять свои обязанности", сообщает ТАСС.

Временно исполняющими обязанности президента Молдавии назначили председателя парламента и премьер-министра. Уже в ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства. Игорь Додон считает постановление КС незаконным.

"Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа",— написал он на своей странице в Facebook.