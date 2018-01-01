Девушка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Хезер Линдси, девушка из США, вышла замуж за несколько часов до того, как умерла от болезни. У нее выявили рак молочной железы, однако ее жених Девид Мошер не отказался от нее и сделал ей предложение.

Умирающая от рака девушка из штата Коннектикут и ее жених сыграли свадьбу перед Рождеством в больнице Святого Франциска в Хартфорде. Спустя 18 часов Хезер скончалась. Ее последними словами был свадебный обет.

Предложение от возлюбленного она получила еще до того, как узнала о диагнозе. Мужчина был рядом с невестой во время лечения. На момент смерти Хезер было 24 года.