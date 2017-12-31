Часть США замерзает из-за аномальных морозов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 28 декабря призывал горожан не выходить на улицу из-за понижения температуры воздуха до минус 8 градусов.

Власти Нью-Йорка рекомендуют горожанам в такие морозы выходить на улицу как можно реже, обращать внимание на своих соседей, домашних питомцев содержать в домах.

А в новогоднюю ночь морозная погода ожидается в большей части Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор, - передает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США. Рекордные низкие температуры ожидаются на Среднем Западе США.

В Нью-Йорке подморозит еще до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет ощущаться еще холоднее. Люди, выходя на улицу, надевают несколько кофт, куртки, шапки, кутаются в шарфы. Синоптики советуют одевать несколько слоев одежды.

Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, находящегося в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио. Туристы устремились увидеть это необычное явление.

В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.