2018 год может принести худший гуманитарный кризис за 60 лет

Наступающий год может быть ознаменован одним из сильнейших гуманитарных кризисов со времен завершения Второй мировой войны. Данную неутешительную информацию предоставили британские специалисты.

Государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт подчеркнула, что 2017 год с точки зрения гуманитарных кризисов был по-настоящему ужасным, однако будущий год может стать еще хуже, передает сегодня издание The Telegraph.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций уже предоставили аналогичные данные. Выяснилось, что в настоящий момент не менее 20 миллионов человек сразу в нескольких странах мира не имеют достаточно еды и крайне остро нуждаются в гуманитарной помощи.