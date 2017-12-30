Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане
30 декабря 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
В провинции Урузган, расположенной в центральной части Афганистана, были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", запрещенного в России. Это произошло в ходе столкновения с силами безопасности.
Начальник местной полиции Абдула Самад отметил, что накануне КПП в районах Шикха и Хас были атакованы десятками талибов, передает ТАСС. Подчеркивается, что не менее восьми участников движения в процессе схватки получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в рамках операции погиб один военнослужащий афганской армии, а еще два солдата и пять полицейских были ранены.