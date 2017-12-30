Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня важное заявление. По словам политика, в визовом кризисе, который возник между турецкой стороной и США виноваты именно американские власти.

Эрдоган убежден, что Вашингтон инициировал эти проблемы, однако сам же их в итоге и решил. Политик подчеркнул, что Турция не хотела этого кризиса, передает в субботу «РИА Новости».

Напомним, в минувший четверг американское посольство в Анкаре сообщила, что все ограничения на визовые услуги сняты. Турецкие власти в свою очередь также перестали ограничивать выдачу иммиграционных виз в Штатах.

Напомним, что все началось с ареста на территории Стамбула сотрудника генконсульства США, которого обвиняли в попытке свернуть правительство.