//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

30 декабря 2017, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США
фото: globallookpress.com

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

Памфилова рассказала о видах иностранного вмешательства в российские выборы

Памфилова рассказала о видах иностранного вмешательства в российские выборы

Выяснилось, что корреспондент останавливал американцев на улице, демонстрировал им фрагмент шоу "Международная политика" с участием Лаврова, который заявил, что 2017 год был тяжелым из-за того, что пришлось вмешиваться в выборы в США. Репортер просил оценить слова российского министра иностранных дел. Большинство опрошенных выразили удивление столь серьезным признанием, передает РИА "Новости".

Журналист впоследствии рассказывал людям, что Сергей Лавров на самом деле пошутил, однако жители Соединенных Штатов подчеркнули, что они не могут этого знать наверняка.

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Расследования

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена.

//В мире

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Посольство РФ не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин - члену делегации Конгресса США, планировавшией поездку в Россию. Шаин включена в "черный список", составленный в ответ на санкции США.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

Представители МИД РФ прокомментировали обвинение России в поставках нефти КНДР в обход санкций. Москва не причастна к контрабанде нефти. Москва не причастна к контрабанде нефти.

//В мире

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сделал вывод, что строящийся Крымский мост, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет.

//Новости ADWILE

//Общество

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор перед Новым годом, перед праздничными застольями дал россиянам ряд важных рекомендаций. Салаты "оливье" и "селедка под шубой" будут на столах почти в каждом доме. Хранить надо не более суток.

//Общество

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

Ученые сообщают, что 2% населения Земли может страдать аллергией на физические нагрузки. Симптомы различны – от легкого дискомфорта во время пробежки до серьезных отеков гортани при занятии фитнесом.

//Шоу-бизнес

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов выкупить своего внука. Он намерен отдать долю в ее загородном доме гражданском муж певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву за право видеться с внуком.

//Общество

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые из МГУ и их коллеги из Швеции смогли подавить размножение раковых клеток, заставив их голодать. Они создали несколько коротких молекул РНК, которые сделали раковые клетки более уязвимыми.

//Новости партнеров

//Расследования

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Вечером в субботу, 30 декабря, в 300 метрах от Красной площади в Москве была открыта стрельба. Согласно последней информации, инцидент произошел на Никольской улице, которая проходит рядом ГУМом.

//В мире

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

В уходящем году в Сирии были подписаны не менее тысячи соглашений о присоединении различных населенных пунктов к перемирию. Также было одобрено 140 соглашений о прекращении боевых действий.

//В мире

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

В провинции Урузган, расположенной в центральной части Афганистана, были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", запрещенного в России. Это произошло в ходе столкновения с силами безопасности.

//В мире

Войну за русский север выиграет Россия

Войну за русский север выиграет Россия

В обострившейся в последнее время конкуренции мировых держав за развитие и освоение Арктики преобладает так называемая теория морского права.

//В мире

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

Вечером в субботу, 30 декабря, украинский лидер Петр Порошенко сделал важное заявление. По словам президента страны, все заложники, захваченные в здании почты в Харькове, успешно освобождены.

//Расследования

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

В субботу, 30 декабря, в Воронеже были экстренно эвакуированы сразу несколько торговых центров. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

//В мире

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Интерес к освоению Арктики проснулся в последнее время у всех государств нашей планеты, хотя традиционно эта зона отводилась восьми арктическим государствам, у которых хотя бы часть территории находится за Полярным кругом.

//Общество

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Стало известно, какие методы являются самыми эффективными при загадывании желаний в новогоднюю ночь. Специалисты собрали наиболее важные советы для всех, кто хочет, чтобы их мечта сбылась.

//Общество

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

В грядущие новогодние праздники безопасность в Москве будут обеспечивать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

//Наука

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Британские специалисты провели ряд экспериментов и смогли создать уникальный гаджет. Согласно последней информации, экспертам удалось разработать самый маленький мобильный телефон в истории.

//Расследования

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Вечером в субботу появилась новая информация о подозреваемом в организации взрыва. Согласно некоторым данным, мужчина, о котором идет речь, в течение некоторого времени состоял на учете у психиатра.

//Расследования

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

//Шоу-бизнес

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Российская бизнесвумен Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

//Общество

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

Пиротехники МЧС в этом году 43 раза выезжали на разминирование в Крыму и обезвредили 94 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня важное заявление. По словам политика, в визовом кризисе, который возник между турецкой стороной и США виноваты именно американские власти.

//Непознанное

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые проанализировали всю имеющуюся информацию об инопланетянах и пришли к поразительным выводам. Уфологи предполагают, что пришельцы не раз выходили на контакт с древними жителями Земли.

//Расследования

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

В субботу, 30 декабря, появилась информация о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва в петербургском торговом центре. Атака была совершена в магазине "Перекресток" в минувшую среду, 27 декабря.

//В мире

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

//В мире

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В здании почты, которое расположено на улице Шевченко в Харькове, неизвестный злоумышленник захватил заложников. Согласно последней информации, человек угрожает взорвать в помещении бомбу.

//В мире

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия на днях поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть сразу шестерых гвардейцев.

//Расследования

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве в субботу, 30 декабря, произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей. Согласно последним данным источников в экстренных службах, авария случилась на 36-м километре Калужского шоссе.

//Политика

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России Владимира Путина. Дипломат сообщил журналистам, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства.

//Общество

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Следующий год будет спокойным – ни войн, ни революций не ожидается. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба. Бывшая жена Глобы Тамара, которая также занимается предсказаниями, с экс-супругом не согласна.

//В мире

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

В последнее время модно удивлять народ эротическими настенными календарями. Крупнейшая польская компания, производящая гробы, решила не отставать и выпустила свой.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Расследования

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена.

//В мире

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Посольство РФ не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин - члену делегации Конгресса США, планировавшией поездку в Россию. Шаин включена в "черный список", составленный в ответ на санкции США.

//В мире

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

Представители МИД РФ прокомментировали обвинение России в поставках нефти КНДР в обход санкций. Москва не причастна к контрабанде нефти. Москва не причастна к контрабанде нефти.

//В мире

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сделал вывод, что строящийся Крымский мост, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет.

//Общество

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор перед Новым годом, перед праздничными застольями дал россиянам ряд важных рекомендаций. Салаты "оливье" и "селедка под шубой" будут на столах почти в каждом доме. Хранить надо не более суток.

//Общество

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

Ученые сообщают, что 2% населения Земли может страдать аллергией на физические нагрузки. Симптомы различны – от легкого дискомфорта во время пробежки до серьезных отеков гортани при занятии фитнесом.

//Шоу-бизнес

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов выкупить своего внука. Он намерен отдать долю в ее загородном доме гражданском муж певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву за право видеться с внуком.

//Общество

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые из МГУ и их коллеги из Швеции смогли подавить размножение раковых клеток, заставив их голодать. Они создали несколько коротких молекул РНК, которые сделали раковые клетки более уязвимыми.

//Расследования

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Вечером в субботу, 30 декабря, в 300 метрах от Красной площади в Москве была открыта стрельба. Согласно последней информации, инцидент произошел на Никольской улице, которая проходит рядом ГУМом.

//В мире

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

В уходящем году в Сирии были подписаны не менее тысячи соглашений о присоединении различных населенных пунктов к перемирию. Также было одобрено 140 соглашений о прекращении боевых действий.

//В мире

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

В провинции Урузган, расположенной в центральной части Афганистана, были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", запрещенного в России. Это произошло в ходе столкновения с силами безопасности.

//В мире

Войну за русский север выиграет Россия

Войну за русский север выиграет Россия

В обострившейся в последнее время конкуренции мировых держав за развитие и освоение Арктики преобладает так называемая теория морского права.

//В мире

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

Вечером в субботу, 30 декабря, украинский лидер Петр Порошенко сделал важное заявление. По словам президента страны, все заложники, захваченные в здании почты в Харькове, успешно освобождены.

//Расследования

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

В субботу, 30 декабря, в Воронеже были экстренно эвакуированы сразу несколько торговых центров. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

//В мире

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Интерес к освоению Арктики проснулся в последнее время у всех государств нашей планеты, хотя традиционно эта зона отводилась восьми арктическим государствам, у которых хотя бы часть территории находится за Полярным кругом.

//Общество

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Стало известно, какие методы являются самыми эффективными при загадывании желаний в новогоднюю ночь. Специалисты собрали наиболее важные советы для всех, кто хочет, чтобы их мечта сбылась.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

В грядущие новогодние праздники безопасность в Москве будут обеспечивать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

//Наука

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Британские специалисты провели ряд экспериментов и смогли создать уникальный гаджет. Согласно последней информации, экспертам удалось разработать самый маленький мобильный телефон в истории.

//Расследования

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Вечером в субботу появилась новая информация о подозреваемом в организации взрыва. Согласно некоторым данным, мужчина, о котором идет речь, в течение некоторого времени состоял на учете у психиатра.

//Расследования

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

//Шоу-бизнес

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Российская бизнесвумен Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

//Общество

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

Пиротехники МЧС в этом году 43 раза выезжали на разминирование в Крыму и обезвредили 94 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня важное заявление. По словам политика, в визовом кризисе, который возник между турецкой стороной и США виноваты именно американские власти.

//Непознанное

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые проанализировали всю имеющуюся информацию об инопланетянах и пришли к поразительным выводам. Уфологи предполагают, что пришельцы не раз выходили на контакт с древними жителями Земли.

//Расследования

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

В субботу, 30 декабря, появилась информация о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва в петербургском торговом центре. Атака была совершена в магазине "Перекресток" в минувшую среду, 27 декабря.

//В мире

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

//В мире

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В здании почты, которое расположено на улице Шевченко в Харькове, неизвестный злоумышленник захватил заложников. Согласно последней информации, человек угрожает взорвать в помещении бомбу.

//В мире

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия на днях поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть сразу шестерых гвардейцев.

//Расследования

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве в субботу, 30 декабря, произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей. Согласно последним данным источников в экстренных службах, авария случилась на 36-м километре Калужского шоссе.

//Политика

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России Владимира Путина. Дипломат сообщил журналистам, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства.

//Общество

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Следующий год будет спокойным – ни войн, ни революций не ожидается. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба. Бывшая жена Глобы Тамара, которая также занимается предсказаниями, с экс-супругом не согласна.

//В мире

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

В последнее время модно удивлять народ эротическими настенными календарями. Крупнейшая польская компания, производящая гробы, решила не отставать и выпустила свой.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры