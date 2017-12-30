Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

Выяснилось, что корреспондент останавливал американцев на улице, демонстрировал им фрагмент шоу "Международная политика" с участием Лаврова, который заявил, что 2017 год был тяжелым из-за того, что пришлось вмешиваться в выборы в США. Репортер просил оценить слова российского министра иностранных дел. Большинство опрошенных выразили удивление столь серьезным признанием, передает РИА "Новости".

Журналист впоследствии рассказывал людям, что Сергей Лавров на самом деле пошутил, однако жители Соединенных Штатов подчеркнули, что они не могут этого знать наверняка.