Кого увидят поляки в гробу в следующем году

В последнее время модно удивлять народ эротическими настенными календарями. Крупнейшая польская компания, производящая гробы, решила не отставать и выпустила свой.

Иллюстрации к календарю впечатляют. На фотографиях изображены полуобнаженные соблазнительные девушки, прислонившиеся к гробу или лежащие в нем.









На некоторых снимках – сразу две роковые красотки, обнимающиеся либо среди красных яблок, либо среди цветов. На одной картинке изображена голая блондинка с черной повязкой на голове, девушка присела на крышку гроба и играет на виолончели. Календарь получился очень ярким и, как ни странно, жизнеутверждающим, несмотря на то, что это реклама гробов.