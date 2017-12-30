500 метров прозрачного стекла - самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае открылся самый длинный мост из стекла на планете. Конструкция в полкилометра построена на 218-метровой высоте. Мост соединяет две скалы в живописной долине. Как сообщается, на мосту могут располагаться до 500 человек, но способен он выдержать и больше – почти 2000.

Мост собран из стеклянных панелей толщиной в четыре сантиметра. Чтобы подняться на мост, пешеходам необходимо подняться на две тысячи ступенек, но в ближайшее время для подъема на сооружение будет запущен лифт. По словам посетителей, от путешествия по мосту замирает дух. Правда люди сначала бояться вступать на стеклянную тропу, но затем это путешествие становится очень захватывающим. В центральной части мости довольно ощутимо раскачивается, поэтому вступить на него решается пока не каждый.