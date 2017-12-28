Украину уличили в подготовке масштабной диверсии на границе с Россией

Власти Украины готовят масштабную диверсию на границе с Россией. Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал бывший активист киевского Антимайдана Юрий Кот.

Кот узнал от своих источников, что украинские военные собираются сбить пассажирский самолет в районе Благовещенка – Миллерово. По словам автора поста, расчет заключается в том, что данные действия вынудят Россию атаковать позиции украинской армии. После этого Киев обвинит Москву в намеренной провокации с целью захвата Украины. Диверсию планируется осуществить в ближайшее время, предупредил Юрий Кот.

Летом 2014 года в Донецкой области потерпел крушение малайзийский Boeing, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Точная причина случившегося до сих пор не выяснена.