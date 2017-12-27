Ангольский спутник, запущенный с Байконура, перестал выходить на связь

Днем в среду, 27 декабря, в СМИ появилась информация о том, что на связь перестал выходить первый спутник Анголы AngoSat-1. Он был запущен накануне в 22.00 по московскому времени с космодрома Байконур.

Источник отметил, что спутник еще вчера связался с диспетчерами после отделения от разгонного блока "Фрегат" и выхода на расчетную орбиту, однако впоследствии связь с ним была утрачена, передает сегодня портал Lenta.Ru, ссылаясь на данные "Интерфакс".

В настоящий момент специалисты пытаются вновь связаться с ангольским спутником и выясняют, что именно могло с ним произойти.