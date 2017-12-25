Россияне потребовали немедленного вмешательства Москвы в конфликт в Донбассе

Россия должна немедленно вмешаться в вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом заявило большинство участников опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более трех тысяч человек. В том, что Москва не должна медлить со вмешательством в ситуацию, уверены 53% респондентов. Еще 42% полагают, что для этого шага нужна веская причина. Категорически против такого варианта развития событий высказались 5% опрошенных. Они опасаются войны с Западом, в которой у России шансов нет.

Конфликт в Донбассе между сторонниками независимости региона и украинской армией продолжается с весны 2014 года. Ранее в понедельник сообщалось, что киевские силовики сорвали «новогоднее перемирие», заключенное сторонами на минувшей неделе. Власти Донецкой народной республики предположили, что причиной данного инцидента стал бунт националистических батальонов, которые вышли из-под контроля своих командиров.