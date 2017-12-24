В Киеве подрались националисты и противники маршей Саакашвили

В Киеве на площади Независимости после спора националистов с советником президента Украины Юрием Бирюковым произошла потасовка. "Сцепились" нацбатальон "Азов" с участниками акции "Кофе на Крещатике".

Перед инцидентом боец батальона "Азов" и другие военные начали спорить с советником украинского лидера Петра Порошенко Юрием Бирюковым, требуя от него опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали военнослужащие 72-й бригады, а не "Азова". В ходе драки кто-то оттащил Бирюкова в строну и он исчез, сообщает ТАСС.

Сообщается, что радикалы вывесили огромный баннер "Мишу - в Грузию. Петю - в Гагаузию", а также зажгли файеры.

На данный момент беспорядки в столице Украины продолжаются.

Акция "Кофе на Крещатике" организована сторонниками президента Украины Петра Порошенко в противовес маршам оппозиции.