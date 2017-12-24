Человек, вооруженный мачете, напал на жителей Лос-Анджелеса

В районе Канога-Парк в американском городе Лос-Анджелес сегодня случилось резонансное происшествие. Странный человек с противогазом на лице и вооруженный мачете внезапно набросился на прохожих.

Согласно последней информации, мужчине удалось ранить нескольких человек. На место оперативно прибыл наряд полиции, который смогли вызвать граждане. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по злоумышленнику, вследствие чего тот был ранен, передает Daily Star.

Уточняется, что в ходе случившегося пострадали восемь человек. В настоящий момент специалисты устанавливают причины нападения, а также выясняют подробности о состоянии раненых.