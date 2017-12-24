Власти КНДР: новые санкции Совбеза ООН являются актом войны

Власти Северной Кореи сообщили, что категорически отвергают новые санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Пхеньян рассматривает данные меры со стороны СБ как акт войны, который разрушает мир и безопасность.

В распространенном сегодня по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) сообщении подчеркивается: в МИД КНДР убеждены, что ограничения со стороны Совбеза ООН являются крайне грубым нарушением, посягающим на суверенитет страны. Северная Корея, согласно последней информации, намерена и дальше развивать оборонительные силы ядерного сдерживания, несмотря на недовольство Организации Объединенных Наций.

Напомним, в минувшую пятницу СБ принял резолюцию, согласно которой страны должны оказывать давление на КНДР в связи с недавним испытанием баллистической ракеты Хвасон-15.