Во время аварии на ЧАЭС произошел ядерный взрыв, утверждают ученые

Первый взрыв на Чернобыльской атомной электростанции был ядерным, а не паровым. К такому выводу пришли шведские ученые, изучив дисперсию изотопов ксенона, обнаруженных в городе Череповец.

Они предположили, что во время запланированной остановки реактора возникли неполадки в системе управления ядерной реакцией, в результате чего в активной зоне значительно повысилось количество тепловых нейтронов. Локальные ядерные взрывы привели к мощным выбросам продуктов деления, которые выбили защитные крышки в верхней части каналов реактора, прорвали крышу и ушли в атмосферу, сообщает РИА Новости.

Изотопы ксенона могли попасть в окрестности Череповца через три-четыре дня только в том случае, если были выброшены на высоту в примерно два-три километра. А туда, как считают ученые, их мог забросить только небольшой ядерный взрыв мощностью в 75 тонн тротилового эквивалента в двух-трех тепловыделяющих элементах АЭС.