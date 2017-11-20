Елизавета II не пожелала праздновать 70-летие со дня свадьбы

Британская королева Елизавета II не пожелала праздновать 70-летие со дня своей свадьбы с принцем Филиппом.

Глава семьи монархов решила устроить в Виндзорском замке небольшой и простой семейный обед и отвергла все пышные публичные мероприятия. Елизавета II согласилась, однако, сделать парадный снимок со своим мужем на память. На фото королева, одетая в платье кремового цвета, сидит в кресле, а принц стоит рядом в непринужденной позе, передает "7 Дней".

Интересно, что к своему наряду Елизавета II добавила особенную деталь – брошь, подаренную супругом на ее 40-летие. Ювелирное украшение усыпано бриллиантами и рубинами.