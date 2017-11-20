На Украине вандалы в ночь на понедельник, 20 ноября, залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. На месте происшествия сейчас работает полиция. Злоумышленников ищут.

Вандалы не впервые нападают на "Вечный огонь" в Киеве. 7 ноября злоумышленники уже заливали цементом мемориал. Тогда власти украинской столицы потребовали привлечь к ответственности вандалов. Полицией было возбуждено уголовное дело. В украинской партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы", - сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что осквернение "Вечного огня" — неприемлемое кощунство.