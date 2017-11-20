Накануне вечером ряд зарубежных изданий сообщил о том, что к берегу Калифорнии прибило корабль, который может быть лайнером под названием "Любовь Орлова", построенном еще во времена СССР.

Согласно последней информации, это судно бесследно исчезло в 2013 году. Корабль, о котором идет речь, находится в плохом состоянии – фактически от него остался один остов. Как уточняют газеты Mirror и Daily Mail, ссылаясь на слова некоторых специалистов, есть определенные факторы, которые указывают на то, что находка – это действительно "Любовь Орлова", в частности, тут можно привести в качестве примера длину судна. Скептики отвергают данные предположения и подчеркивают, что обнаруженный корабль сделан из бетона, а советское судно было изготовлено из металла.

В настоящий момент эксперты не пришли к единому знаменателю в данном вопросе.

