Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V в пятницу был госпитализирован в Национальный госпиталь в Осло. В кратком сообщении пресс-службы королевского двора говорится, что причиной послужила инфекция.

В настоящее время его состояние удовлетворительное. Он идет на поправку. Из-за своего состояния король Норвегии пропустит мероприятия, которые запланированы на понедельник.

В свои 80 лет Харальд V продолжает вести активный образ жизни. В 2013 году он участвовал в экспедиции в глубину амазонских джунглей. В этом году принял участие в чемпионате мира по парусному спорту. В январе прошлого года он с супругой Соней отметил 25-летие вступления на норвежский престол.