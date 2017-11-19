Запуски ракет Северной Кореей, которые на Западе называют провокациями, и «агрессивные планы» России связаны между собой. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич.

По словам Мачеревича, действия Северной Кореи и Москвы, которая якобы готовится к нападению на соседние страны, «строго соотнесены», пишет RT . Дальше развивать свою мысль глава польского военного ведомства не стал.

Ранее в воскресенье сообщалось о другом высказывании чиновника, которое касается России. Находясь с визитом в Канаде, Антони Мачеревич обвинил Москву в том, что она использовала учения «Запад-2017» для отработки наступательной операции.