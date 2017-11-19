Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Сегодня стало известно, что российский корабль будет плыть во главе колонны в ходе мероприятия в честь 50-летия АСЕАН.

Суда Тихоокеанского флота РФ к настоящему моменту уже прибыли в Таиланд, чтобы принять участие в военно-морском параде в рамках празднования полувекового юбилей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Согласно последней информации, большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" будет возглавлять одну из двух колонн.

Как уточняет РИА "Новости", в общей сложности во время парада можно будет увидеть 25 боевых судов, прибывших из 18 стран мира.