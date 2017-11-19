Эрдоган засомневался в возможности доверять НАТО

Вопрос доверия к НАТО поставлен под сомнение после того, как руководство Североатлантического альянса отозвало ракетные зенитные системы из Турции. Такое мнение высказал Реджеп Эрдоган.

В разговоре с агентством Anadolu турецкий президент отметил, что в НАТО приняли решение убрать из страны комплексы Patriot в период максимального роста угроз с сирийской территории. После этого Анкара начала переговоры о покупке российских С-400, за что была раскритикована ведущими странами блока. По словам Эрдогана, в настоящее время он сомневается в том, можно ли доверять организации, проводящей такую политику.

Ранее глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что приобретение у России комплексов С-400 не свидетельствует о намерении Анкары снизить уровень взаимодействия с партнерами по НАТО.